Kreativmarkt in der Musikschule Moers erlebt den dritten Kunstfrühling

Moers · 50 Hobbykünstler präsentieren am 27. und 28. April ihre Werke im Moerser Martinstift. Warum der Kunstmarkt in diesem Jahr erstmals an zwei Tagen öffnet.

11.04.2024 , 17:20 Uhr

Giovanni Malaponti (Sparkasse), Werner Prich (Künstler), Diana Finkele (Eigenbetrieb Bildung), Ulrike Schweinfurt (Musikschule), Eva Marxen (Kulturbüro), Stefan Ertelt (Sparkasse), Helmut und Tania Lauterbach (Künstler) und Santiago Gomez (Kulturbüro) stellten die Veranstaltung vor. Foto: Jutta Langhoff

Von Jutta Langhoff