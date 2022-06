Stadtführungen in Moers : Nacht der Geschichte erlebt eine Neuauflage

2019 fand die Nacht der Geschichte zuletzt statt. Foto: Norbert Prümen (nop)

Moers Der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein lädt erneut zu der beliebten Veranstaltung in die Moerser Innenstadt ein. 15 Stationen erzählen, wie früher an geschichtsträchtigen Orten das Leben pulsierte und die Menschen tickten. Der Kartenvorverkauf startet am 23. Juni.

Die Nacht der Geschichte erlebt in Moers am 16. Juli ihre Neuauflage. 2017 startete der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein (GMGV) dieses erfolgreiche Format, bei dem drei unterschiedliche Touren mit jeweils fünf Stationen durch die Innenstadt führen. Die Gruppenstärke liegt bei 30 Personen. Insgesamt 15 Stationen stehen auf dem Plan, an denen eine historische oder sachkundige Person auf die Besonderheit des Standortes, die Ereignisse, Persönlichkeiten und Geschichten aufmerksam macht.

Stadtführer und -führerinnen in historischen Gewändern lassen die Geschichte lebendig werden. Wie kam früher die Kohle durch die Stadt? Werner Gröll wird über den Bergbau und seine Blütezeit berichten, während Lutz Hartmann an das Leben der jüdischen Familie in der Moerser Innenstadt erinnert. Anna von Dorn, letzte Kammerzofe von Gräfin Walburgis, hat ganz andere Geschichten auf Lager. Sie wird vom Bau der oranischen Häusern in der Fieselstraße berichten. Stadtführerin Renate Brings-Otremba erzählt als Anna von Dorn, wie sie diese Zeit erlebt hat. Monika Jaklic ist erstmals dabei. Sie kennt das Peschkenhaus bis in seinen letzten Winkel und wird über das älteste erhaltene Bürgerhaus erzählen.

Wilfried Scholten widmet sich der Hotelgeschichte am Königlichen Hof, den damaligen Renovierungsplänen und Projekten zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Stadtführer und -führerinnen lassen historische Persönlichkeiten ihre Geschichten erzählen, schneiden völlig neue Perspektiven an, wie beispielsweise Friedrich Wintgens. Er betrieb eine Baumwollspinnerei. 1810 kaufte er das Moerser Schloss. Ein bisschen haben diese Touren den Charme von Erlebnisunterricht im Fach Geschichte. Die Idee zu dieser lebendigen und gemeinschaftlichen Art Geschichte zu erleben, entwickelte Frank Heinrich (GMGV). „Sie ist bundesweit einzigartig“, freut er sich. Nach so vielen spannenden Geschichten mit all ihren Facetten ist eine kleine Stärkung genau das Richtige, wie Peter Boschheidgen, GMGV-Vorsitzender, meint. „Der krönenden Abschluss findet im Musenhof statt und ist zugleich der gemütliche Ausklang.“