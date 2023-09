Volksfest in Moers Erfolgreiche Kirmes – mit Müllproblem

Der letzte Tag der Moerser Kirmes mit dem beliebten Höhenfeuerwerk am Abend war noch nicht vorbei, und doch konnte Alicia Weidenfeld von der Moers Marketing am Dienstag bereits ein positives Fazit der Moerser Kirmes 2023 ziehen. „Alle sind durchweg zufrieden“, sagte Weidenfeld, die die Kirmes erstmals federführend organisiert hatte. Bei bestem Kirmeswetter – „Petrus hat uns in die Karten gespielt“, so Weidenfeld – seien die Schausteller auf ihre Kosten gekommen. Die Marke von einer halben Million Besuchern werde die Kirmes „auf jeden Fall erreichen“. Die Achterbahn „Heidis Almauftrieb“ sei der erwartete Publikumsrenner gewesen – aber nicht auf Kosten anderer Attraktionen: „Alle Großfahrgeschäfte waren gut besucht.“