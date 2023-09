Schule in Moers Erfolgreiche Ausbildungsmesse am Mercator-Berufskolleg

Die Schülerinnen und Schüler bekamen bei der Ausbildungsbörse Gelegenheit, sich über Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten aus den Bereichen Gesundheit, IT, Handel, Technik, Bildung und vieles mehr zu informieren. An den Ständen trafen die jungen Menschen auf Expertinnen und Experten, die sich darauf freuten, detaillierte Einblicke in verschiedenste Berufsfelder zu geben.