Kriminalität in Moers Entdeckte Autodiebe ergreifen die Flucht

Einem Zufall ist es zu verdanken, dass ein Autodiebstahl in Moers scheiterte: Vorbeifahrende Zeugen wurden auf einen der Täter aufmerksam. Gegen vier Uhr morgens bemerkten sie am Donnerstag aus ihrem Auto, dass sich ein Mann hinter einem geparkten Pkw einer Grundstückseinfahrt an der Straße Jungbornpark versteckte. Die Zeugen wendeten, um dem auffälligen Verhalten des Mannes nachzugehen. Als sie sich erneut dem Grundstück näherten, flüchteten drei Männer von dort durch einen Fußweg, der von der Straße Jungbornpark in Richtung Postillonstraße führt. Später stellte die Polizei fest, dass einer der Männer zuvor mit einer Vorrichtung zum Abfangen von Funksignalen zuvor an der Hauswand vorbeigelaufen war, vermutlich um das Funksignal eines auf dem Grundstück geparkten BMW mit „Keyless Go“-Funktion abzufangen. Die geflüchteten Männer waren 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schwarz gekleidet. Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 171 0.