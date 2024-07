Moerser Versorger Enni warnt vor unseriösen Werbern mit Hamburger Rufnummer

Egal ob Telefon-, Breitband oder Energieverträge: Aktuell sind auch in Moers und Neukirchen-Vluyn wieder zahlreiche Werber unterwegs. So erhielten auch Kunden des Moerser Energieanbieters Enni vermehrt Anrufe vermeintlicher Mitarbeiter, teilt das Unternehmen mit. Vertriebsleiterin Susanne Pfeufer habe zahlreiche Hinweise in ihren Kundenzentren verzeichnet, heißt es – so auch den einer besorgten Kundin aus Schwafheim. Ein unseriöser Telefonwerber hatte die Frau unter einer Hamburger Telefonnummer kontaktiert und zur Herausgabe ihrer Zählernummern gedrängt, um so ohne ihr Wissen einen Versorgerwechsel durchzuführen. Pfeufer weiß, dass Betrüger nicht davor zurückschrecken, im Namen der Enni an Geld der Energiekunden zu kommen. „Ich rate deswegen grundsätzlich zur Vorsicht, vor allem bei Vertragsabschlüssen“, sagt Pfeufer. „Moerser und Neukirchen-Vluyner sollten mit uns lieber einmal mehr das Gespräch suchen, als später ihrem Geld hinterherzulaufen.“ Wer Zweifel hat oder Hilfe benötigt, dem empfiehlt die Vertriebschefin, sich wie die Kundin aus Schwafheim in einem der Enni-Kundenzentren zu vergewissern oder unter der kostenlosen Rufnummer 0800 222 1040 nachzufragen.