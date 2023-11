Mobilitätswende in Moers Enni startet Stromtankstellen-Ausbau

Die Elektromobilität ist auf der Überholspur. Für die steigende Zahl an Stromern soll sich das Angebot an öffentlichen Ladesäulen im nächsten Jahrzehnt allein in Nordrhein-Westfalen verfünffachen. Die Enni wird Moers mit einem dichten und am Bedarf ausgerichteten Stromladenetz auf die Mobilitätswende vorbereiten. Dazu hat die Stadt ihrem Tochterunternehmen nach einem Ratsbeschluss jetzt über eine Konzession den Auftrag zum Aufbau und Betrieb der Ladeinfrastruktur erteilt.