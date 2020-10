Denkmalgeschützte Trauerhalle : Enni startet die Sanierung des Meerbecker Friedhofs

Moers Der Friedhof, der oft von Vandalen heimgesucht wird, soll ein neues „Gesicht“ erhalten. Unter anderem wird die aus dem Jahr 1953 stammende Trauerhalle erneuert. Ende Oktober beginnen die Arbeiten.

Der Meerbecker Friedhof gehört zu den ältesten der Stadt. Bereits seit dem Jahr 1900 finden Moerser dort ihre letzte Ruhestätte. Jährlich finden an der Lindenstraße etwa 100 Bestattungen statt. Dabei hat die Enni Stadt & Service, die die zehn Moerser Friedhöfe betreibt, mit dem knapp sieben Hektar großen Gelände ihre liebe Not. „Seit Jahren kommt es hier immer wieder zu Vandalismusschäden an den Gebäuden oder es entsorgen Unbelehrbare hier wilden Müll“, erklärt Enni-Vorstand Lutz Hormes.