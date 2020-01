Straßenbeleuchtung in Moers : Enni rüstet Laternen jetzt mit QR-Codes aus

Moers Rund 600 Straßenleuchten sollen in diesem Jahr auf moderne LED-Technik umgerüstet werden. Das Unternehmen rechnet mit einer Förderzusage aus dem Bundesumweltministerium in Höhe von 25.000 Euro.

Auf Moerser Straßen ist und bleibt es nachts vorerst dunkel. Im November haben die Mitglieder des Hauptausschusses entschieden, dass die umstrittene Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung zunächst beibehalten wird. Die CDU hatte beantragt, die Entscheidung rückgängig zu machen – vor allem, um das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen. SPD, Grüne und Grafschafter argumentieren mit finanziellen, ökologischen und sozialen Gründen dagegen. Gleichzeitig wurde die Enni beauftragt, bei der Planung eines modernen Beleuchtungskonzepts und der Umstellung auf Energiesparlampen aufs Gas zu drücken. Aber wie ist der Stand? Unsere Redaktion hat nachgefragt. Leuchten In Moers gibt es derzeit rund 10.000 Straßenleuchten, von denen nach Auskunft der Enni 3325 bereits mit LED-Leuchtmitteln betrieben werden. Außerdem, heißt es, seien in der Moerser Straßenbeleuchtung 550 Stromsparleuchten der ersten Generation eingebaut. Ersparnis Beide Leuchtmittel werden mit durchschnittlichen Leistungen von rund 24 Watt betrieben. Zum Vergleich: Die alten Leuchtmittel wie Natriumdampflampen haben eine durchschnittliche Leistung von 85 Watt, alte Neonröhren von rund 50 Watt, so dass durch den Umbau auf energiesparende LED-Leuchten in Moers in den vergangenen fünf Jahren bislang 1.300.000 kWh eingespart werden konnten. Das jährliche Einsparvolumen beträgt damit laut Enni bis dato durchschnittlich 300.000 Kilowattstunden pro Jahr.