Moers: Enni richtet Friedhöfe für Allerheiligen her

Moers Das 20-köpfige Team um Friedhofsmeister Karl-Heinz Koelender hat alle Hände voll damit zu tun, die zehn städtischen Friedhöfe für die Feiertage Allerheiligen am 1. November und Totensonntag am 25. November herauszuputzen.

Mit 52 Hektar Gesamtfläche sind die Moerser Friedhöfe etwa so groß wie 77 Fußballfelder. „Wir müssen immer richtig anpacken, um für ein sauberes Erscheinungsbild zu sorgen. Und das ist eine Herausforderung. An den nun anstehenden Feiertagen soll natürlich alles besonders gepflegt sein“, sagt Koelen. So hat der Rasen durch die warmen Temperaturen noch einen unerwarteten Wachstumsschub erhalten und bekommt jetzt erst den letzten Schnitt vor dem Winter. Auch das Ehrengrab von Hanns Dieter Hüsch und die Kriegsgräber erhalten einen neuen Glanz. Nur die alten Steine behalten ihre Patina. „An den beiden Feiertagen werden auf fast allen Moerser Friedhöfen auch Messen und Andachten gefeiert. Das Umfeld der Friedhofskapellen liegt uns da natürlich sehr am Herzen“, sagt Koelen.