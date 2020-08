Veranstaltung in Moers : Live-Musik und Comedy als Ersatz für Musiknächte

„Holodeck“ 2018 bei einem Auftritt in der „Röhre“. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Am 29. August soll es in Moers mit einem „Summer Special“ der „Enni Night of the Bands“ einen Ersatz für die wegen Corona gestrichenen Musiknächte geben.

Das teilte die Gesellschaft Energie und Umwelt Niederrhein (Enni) mit. Demnach ist ein Mix aus Musik und Comedy geplant. In den Genuss der Veranstaltung sollen aus Gründen des Infektionsschutzes maximal 340 Besucher kommen, die in 170 Sitzkreisen auf dem Außengelände des Sportparks Rheinkamp picknicken dürfen.

Auftreten sollen an dem Samstag die Musiker der Band „Holodeck“ sowie der Comedian Jens Wienand. Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer und Organisator Adam Ruta vom Veranstalter Gastro Event sind sich sicher, damit den Nerv des Publikums zu treffen. „Wenn unsere am Niederrhein so heiß geliebten Musiknächte wegen der Pandemie ausfallen, müssen halt neue Konzepte her“, werden sie in einer Mitteilung zitiert. Demnach hatten viele Musikfans in Moers, Xanten und Rheinberg gefragt, ob die „Night of the Bands“ dieses Jahr trotz Corona stattfinden würde. „Das zeigt, dass die Leute regelrecht auf die Musiknächte warten“, sagte Adam Ruta, der den Partygästen mit dem Sommer-Spezial nun zumindest eine „kleine, aber feine Alternative“ bieten will.

Die Band „Holodeck“ ist bekannt dafür, Pop- und Rock-Hits frech und frisch neu zu interpretieren und Klassikern eine eigene Note zu verleihen. Der Comedian Jens Wienand will in den Spielpausen für Stimmung sorgen – mit einer unterhaltsamen und kurzweiligen One-Man-Show. Er gilt als Meister der Improvisation.

Musik und Comedy sollen sich an dem Samstag abwechseln. Los geht’s um 19 Uhr. Sollte das Wetter am 29. August schlecht sein, könnte die Veranstaltung den Organisatoren zufolge kurzfristig auf den 30. August verschoben werden. Tandem-Tickets gibt es zu je 28 Euro plus Vorverkaufsgebühr online unter www.enni.de/mmc. Der Preis gilt für einen Sitzkreis, in dem zwei Personen Platz nehmen dürfen.

(RP)