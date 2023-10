Sonderabfuhr in Moers Enni holt wieder Grünbündel ab

Der letzte Schnitt im Herbst an Bäumen und Sträuchern schafft die Grundlage für ein gutes Wachstum im folgenden Jahr. Das dabei anfallende Schnittgut sammelt die Enni Stadt & Service Niederrhein (Enni) im Rahmen einer kostenfreien Sonderabfuhr ab dem 6. November erneut wieder in den Moerser Straßen ein. In den dann folgenden zwei Wochen fährt das Entsorgungsteam von Abteilungsleiter Ulrich Kempken bis zum 17. November jeden Stadtteil an.