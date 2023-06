Versorger in Moers Enni fährt erneut Rekordergebnis ein

Krieg in Europa, eine Energiekrise historischen Ausmaßes und Folgen des Klimawandels – für Stadtwerke sei ein 2022 ein Jahr mit großen Risiken gewesen. „Vor allem im Zuge der Preisturbulenzen durch einen bis heute drohenden Energiemangel musste die Enni Energie & Umwelt Niederrhein im Energiegeschäft im Heimatmarkt Federn lassen“, teilte das Unternehmen am Freitag mit. „Nur weil sich die neuen, bis vor wenigen Jahren noch nicht vorhandenen Geschäftsfelder weiter gut entwickelten, konnte Geschäftsführer Stefan Krämer seinen Gesellschaftern jetzt ein deutliches Umsatzplus und mit 33 Millionen Euro inklusive eines Sondereffektes aus dem Verkauf des technischen Betriebshofes zum elften Mal in Folge ein Rekordergebnis liefern.“