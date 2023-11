Bauarbeiten In Moers Enni erneuert Mischwasserkanal in Asberg

„Hierdurch müssen wir den in rund drei Metern Tiefe liegenden Kanal nicht in klassischer Bauweise freilegen“, erläuterte Vassen. „So bekommen Bürgerinnen und Bürger wenig von den Arbeiten mit.“ Lediglich an den Kanalschächten, in die die Monteure den Inliner einziehen, werde es durch den Wegfall einer Fahrspur an einigen Tagen zu Behinderungen des Autoverkehrs und in Arbeitsbereichen zu Halteverboten kommen. Fußgänger können die Straßen ungehindert passieren, Anwohner Häuser jederzeit erreichen, versicherte Vassen. Wie üblich habe Enni auch dieses Projekt zuvor mit der Stadt Moers, der Feuerwehr, der Polizei und auch der Niag abgestimmt, deren Busse die Haltestelle in der Römerstraße während der Arbeiten weiter anfahren können. Vassen will die Sanierung noch vor den Feiertagen weitgehend abschließen. Nach einer Baupause über den Jahreswechsel wird er dann im Januar noch die Hausanschlüsse anbinden, ebenfalls grabenlos. „Dann werden die Kanäle auch hier für die kommenden Jahrzehnte intakt sein.“ Fragen zur aktuellen Maßnahme beantwortet Enni unter 02841 104-600.