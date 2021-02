Wintereinbruch in Moers : Schneeräumen ist Bürgerpflicht

Wintereinbruch in Moers

Ein ungeräumter Gehweg an der Otto-Ottsen-Straße in Moers. Foto: Josef Pogorzalek

Moers Grundstückseigentümer müssen dafür sorgen, dass Gehwege von Schnee und Eis befreit werden. Nicht jeder hält sich daran. Anlaufstelle für Beschwerden ist die Enni.

Die Enni erinnert an die Pflicht, Gehwege von Schnee und Eis zu räumen. „An öffentlichen Grundstücken machen wir das, an Privatgrundstücken die Eigentümer“, sagte Enni-Sprecherin Katja Nießen am Mittwoch. Das gibt die von der Stadt auf die Enni übertragene Straßenreinigungssatzung vor, die geltendes Recht darstelle.