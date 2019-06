Kultur in Moers : Enni Comedy-Salon als Frauensache

Kultur in Moers

Moers Vier freche Ladies sorgten im Bollwerk 107 für jede Menge Lacher.

Der große Saal des Moerser Jugendkulturzentrums „Bollwerk 107“ war voll. Vor allem Frauen hatte es am Mittwoch dorthin gezogen. Grund war diesmal eine rein weibliche Vorstellung des beliebten Enni Comedy-Salons. Insgesamt vier freche Ladies bewiesen dabei gut zweieinhalb Stunden lang, dass sich weibliche Comedians in puncto Witz und Scharfzüngigkeit schon lange nicht mehr hinter ihren männlichen Kollegen verstecken müssen.

Den Auftakt machte in diesem Fall die schrille Hamburger Travestie-Künstlerin Elke Winter. Angetan mit einer kunstvoll toupierten Blondhaar-Perücke, weißen Highheels und schwarzen Klimperwimpern hatte sie an diesem Abend die Rolle der Moderatorin übernommen.„Was? Wenn Sie das gewusst hätten, dass hier gleich zu Beginn ein Transistor rauskommt, säßen sie jetzt wahrscheinlich nicht hier“, flirtete sie sogleich einen der wenigen anwesenden Herren in der ersten Reihe an.„Wahrscheinlich haben Sie schon gemerkt, dass ich keine richtige Frau bin. Ich bin ein Fräulein.“