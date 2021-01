Enni-Pläne in Moers-Rheinkamp : Enni-Baumaßnahme schützt den Moersbach

Heute fließt das im Stadtteil Rheinkamp anfallende Regenwasser am Eingang zum Jungbornpark noch unbehandelt in den Moersbach. Das ist nicht mehr gesetzeskonform. Foto: pogo

Moers Enni setzt in Moers-Rheinkamp eine gesetzliche Auflage um und baut eine Anlage zur Regenwasserbehandlung. Bürger müssen in den nächsten Monaten mit Einschränkungen rechnen.

Schüler, Lehrer und Anwohner müssen in der Straße „Im Meerfeld“ in den kommenden Monaten mit Einschränkungen rechnen. Bis in den Herbst des Jahres wird Enni Stadt & Service Niederrhein im Moerser Norden eine Auflage im Rahmen ihres mit dem Kreis Wesel abgestimmten Abwasserbeseitigungskonzeptes erfüllen und eine Anlage zur Regenwasserbehandlung bauen. Das aus dem zwischen dem Wohngebiet rund um die Rominter Heide und dem Schulzentrum stammende Regenwasser wird zukünftig vor der Einleitung in den Moersbach gereinigt. Manfred Gohmann, der als Sachgebietsleiter für den Kanalbau das Projekt für Enni betreut, lässt die Straße deshalb ab Montag, 1. Februar, zwischen der Straße „Am Jungbornpark“ und dem Enni-Sportpark beidseitig sperren. Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle aber durchweg passieren, und Anwohner ihre Grundstücke erreichen.

Heute fließt das im Stadtteil Rheinkamp anfallende Regenwasser am Eingang zum Jungbornpark noch unbehandelt in den Moersbach. „Das ist nicht mehr gesetzeskonform“, sagt Manfred Gohmann und wird mit seinem Team in Höhe der Hausnummer 63 ein Trennbauwerk errichten. „Von dort leiten wir zukünftig einen Teil des anfallenden Regenwassers zur Reinigung von feinen und groben Inhaltsstoffen sowie Leichtflüssigkeiten in eine rohrförmige Behandlungsanlage ein“, erklärt er.