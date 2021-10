Kurioser Fall in Moers : Großmutter bestohlen – Enkel führt Polizisten auf die Spur der Diebinnen

Zwei 14- und 17 Jahre alte Frauen sollen einer 95 Jahre alten Moerserin das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen haben. Wie der Enkel des Opfers den Diebinnen auf die Schliche kam.

Damit haben zwei junge Taschendiebinnen wohl nicht gerechnet: Dank eines GPS-Trackers sind Polizisten den 14- und 17-jährigen Frauen auf die Schliche gekommen. Das digitale Ortungsgerät und Wertgegenstände fanden die Beamten am Samstag in ihren Tüten und Taschen, als sie in einem Geschäft an der Straße Neuer Wall in Moers waren.