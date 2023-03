Energieversorger aus Moers Enni-Kunden können Abschläge jetzt selbst anpassen

Enni-Vertriebsleiterin Susanne Pfeufer hatte Mitte Februar bereits Bedenken geäußert, ob eine Umsetzung bei der komplexen Tarifstruktur in so kurzer Zeit möglich sei. Am Mittwoch verstrich ein erster Termin, an dem Kunden ein Informationsschreiben erhalten sollten, aus dem die individuelle Preisbremse hervorgeht. „Solange SAP nicht geliefert hat, können wir die Preisbremsen in unseren Systemen nicht abbilden und auch keine Schreiben erzeugen“, bittet Susanne Pfeufer um Verständnis.