Gesicht der Elternschule Bethanien „Diese Arbeit hat mich immer erfüllt“

Damals verzichtete sie extra auf einen Spanienurlaub mit ihren Eltern, um stattdessen lieber mit ihrem Mofa vier Wochen lang zum Krankenhaus zur Arbeit zu fahren. Ein Jahr später begann sie ihre Ausbildung zur Kinderkrankenschwester, schloss diese nach drei Jahren ab und arbeitete für drei Monate in der Kinderklinik. Nach einem Jahr in Düsseldorf kehrte sie nach Moers zurück und arbeitete auf der damaligen Privatstation der Frauenklinik Bethanien, dessen Leitung sie nach nur drei Dienstjahren im Alter von 25 Jahren als jüngste Stationsleitung übernahm. Später war sie auf der Wöchnerinnenstation im Einsatz, wo sie eine Zeit lang als eine von insgesamt zwei Stationsleitungen arbeitete. Im November 2010 übernahm sie die Leitung der Elternschule Bethanien. Seitdem koordinierte sie unter anderem Kurse für Schwangere und junge Mütter, trieb Projekte voran und wurde immer mehr zum Gesicht der Elternschule. Mehr als zehn Jahre lang war Sabine Kühnel der niemals müde Motor der Bethanien-Elternschule, erlebte in mehr als 40 Jahren Dienstzeit vier Chefärzte in der Frauenklinik und schloss im Kollegium viele Freundschaften. Bei einer kleinen Feierstunde verabschiedeten sie dieser Tage langjährige Weggefährten aus dem Krankenhaus. „Ich habe mich sehr gefreut, obwohl es auch sehr emotional war. Es bleiben sehr schöne Erinnerungen von 41 Jahren, die ich im Bethanien gearbeitet habe.“