Ausstellung in Moers-Meerbeck : Elfriede und Hans-Werner Faßbender zeigen ihre Arbeiten

Elfriede und Hans-Werner Faßbender: Sie ist Fotografin, er Künstler und Musiker. Foto: Norbert Prümen

Moers Sie ist Fotografin, er Künstler und Musiker: Arbeiten von Elfriede und Hans-Werner Faßbender sind demnächst in der Werkstatt Meerbeck zu sehen.

Neues aus der Werkstatt Meerbeck: Elfriede und Hans-Werner Faßbender, Fotografin und Künstler und Musiker, werden ab Sonntag, 3. April, 11 Uhr, einen Ausschnitt ihrer Werke in den Erdgeschossräumen und auch im Innenhof ausstellen. Dabei bedarf Elfriede Faßbenders Lichtbildkunst keiner ausführlichen Kommentierung. Sie zeigt dem Betrachter, was sie sieht – und er erkennt es und kann es benennen: Bäume, Gebäude, Menschen. Manchmal braucht es etwas länger, um eine Collage im Geist auseinanderzuschneiden und sie wieder zusammenzusetzen. Oder man versucht, das zarte Schneegebilde in Meerbeck zu enträtseln. Allen Werken ist der poetische Zauber gemein, den selbst verlassene Industriebauten ausströmen.

Der Künstler Hans-Werner Faßbender hingegen schaut nach innen. Auch er lässt sich durch Abbilder anregen, aber ihn interessiert vor allem das, was sich in seinem Inneren tut, welche Bilder dort entstehen. Er entdeckt, dass die abgelegten Bilder sich verändert haben, mit anderen verschmolzen sind, neue Formen gebildet haben, unterschiedlichste Bildkategorien sich miteinander verknüpft haben. Die Reise durch seine Bilder ist eine immer neue – jede Betrachtung zeigt andere Welten auf. Der Musiker Hans-Werner Faßbender wiederum ist ein Geräusch-Sammler – er isoliert das so Normale aus dem uns umgebenden Geräusche-Kanon und setzt daraus seine Klangsymphonien zusammen. Das Programm: 3. April, 11 Uhr Ausstellungseröffnung; 9. April, 15 Uhr Workshop „TONSCH - Geräusch als Musik“; 10. April, 15 Uhr „Tonsch – Konzert mit Teilnehmern des Workshops“; 24. April, 15 Uhr: Tomeka Reid trifft Hans-Werner Faßbender; 29. April, 15 Uhr: Patrick Dollas liest aus Finnegans Wake von James Joyce mit Musik von Hans-Werner Faßbender