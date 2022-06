Natur in Moers : Elektroschocks gegen invasive Arten

Moers-Asberg In Asberg kämpft Enni mit einer neuen Methode gegen den japanischen Knöterich. In Asberg hat sich die Pflanze im Frühjahr stark ausgebreitet und die Grünanlage, die den kommenden Jahren teilweise als Blumenwiese angelegt werden soll, erobert.

Es ist ein Ärgernis für Profi- und Hobbygärtner. Auch am Niederrhein verbreiten sich invasive Pflanzenarten zusehends. Riesen-Bärenklau, Kreuzkraut oder Ambrosia wuchern in privaten Gärten und vielen städtischen Grünflächen. Marcus Petrausch, Sachgebietsleiter Grünflächen bei der Enni Stadt & Service Niederrhein (Enni), kämpft mit seinem Team in Moers seit Jahren gegen ursprünglich hier nicht beheimatetes Grün, das heimische Pflanzen verdrängt und teils giftig auch Gefahrenquellen für Bürger darstellt.

Verstärkt breitet sich derzeit der bis zu vier Meter hochwachsende japanische Knöterich im Stadtgebiet aus. Da Enni keine chemischen Pflanzenschutzmittel einsetzt und häufiges Mähen das Wachstum invasiver Pflanzen meist beflügelt, geht Petrausch gegen den Eindringling jetzt mit einer neuen Technik vor. In der erst 2020 neu angelegten Grünanlage an der Germanenstraße in Moers-Asberg setzt er mit einem hierauf spezialisierten Unternehmen erstmals auf den Einsatz von Elektroschockern. „Wie schon beim Heißdampf versprechen wir uns hiervon eine wirtschaftliche und umweltschonende Methode, mit der wir den Eindringling in den kommenden Jahren wieder aus Moers vertreiben können“, so der ausgebildete Landschaftsgartenbaumeister.