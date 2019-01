Party für Kinder und Jugendliche: Eisdisco mit Schneeballschlacht

In der Enni-Eishalle treffen sich heute Nachmittag Jungen und Mädchen. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Bei der Kinder-Party am heutigen Freitag gibt es ein großes Programm.

Kaum ist das neue Jahr angebrochen, sind in der Moerser Eissporthalle wieder die Kufenflitzer unterwegs. Dabei gibt es am heutigen Freitag gleich zwei Events. Vor der regulären Eisdisco, die um 17 Uhr beginnt, steigt von 14 bis 17 Uhr eine Party für die jüngeren Kinder, zu der die Enni und der GSC Moers gemeinsam einladen. Dabei erwartet die jungen Besucher und ihre Eltern ein buntes Programm mit Schneeballschlacht, Kinderschminkstation, Bambini-Eishockey, Eiskunstlauf und Partymusik. Die Bambini-Mannschaft des GSC Moers lädt zum Probetraining mit Torwandschießen ein, und die GSC-Eiskunstlaufabteilung hilft Anfängern bei den ersten Eislauferfahrungen. Die Party richtet sich an Kinder jeden Alters, für die die Eisdisco vielleicht noch eine Stufe zu wild ist. Auch Mädchen und Jungen, die noch nicht sicher auf den Kufen sind, sind herzlich willkommen.