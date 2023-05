Wo schmeckt’s am besten? Der große Moerser Eis-Test

Wir haben uns in der Moerser Innenstadt vier Eis-Cafés angeschaut und auch einen Geschmackstest gemacht. Ein Überblick.



Eiscafé Mehrhoff (Neustraße) Aus einem großen Fenster mit rot-weiß gestreifter Markise heraus wird das Speiseeis des Café Mehrhoff verkauft. Das Konzept lautet: einfach und klassisch. Fünf Sorten gibt es zur Auswahl: Schokolade, Vanille, Erdbeere, Haselnuss und Pfirsich. Die Portionen werden ins Hörnchen oder den Becher gestrichen, können aus einer oder zwei Sorten bestehen und mit einer Portion Sahne ergänzt werden. Je nach Größe kostet das Konditor-Eis 1,70 bis zwei Euro. Wer es etwas größer haben möchte, kann sich einen Eisbecher gönnen. Eiskaffee und Eisschokolade gehören ebenfalls zum Angebot. Im Vergleich zum vergangenen Jahr seien die Preise hier gleich geblieben, heißt es bei Mehrhoff. Geschmacklich haben vor allem das Erdbeer- und das Vanilleeis überzeugt: cremig und fruchtig und frisch.



Eiscafé Riva (Altmarkt) Am Altmarkt im Herzen der Moerser Innenstadt bietet das Eiscafé Riva italienisches Eis zum Mitnehmen oder auch zum Verzehr vor Ort für 1,50 Euro pro Kugel an. Neben den Verkaufsschlagern Schokolade, Vanille und Erdbeere steht dort zum Beispiel auch Zuppa Inglese bei den Kunden hoch im Kurs, wie Betreiberin Lee-Ann Issa berichtet. Dabei handelt es sich um eine ausgefallene Amarena-Vanille-Safran-Kreation, die es so nur im Riva gibt. Ansonsten hält man sich an die klassischen Sorten und Eisbecher, da diese bei den Kunden „am beliebtesten“ seien, so Issa. Für den Test der Redaktion gab es Mango-Eis. Von der Konsistenz nicht ganz so cremig wie andere Sorten, dafür bietet es den vollen Mango-Geschmack.

Eiscafé Adria (Steinstraße) Möglichkeiten, drinnen und draußen zu sitzen, bietet das Eiscafé Adria am Könglichen Hof. Unter den Sonnenschirmen auf der Terrasse kann man sich einen der zahlreichen Eisbecher, eine Tasse Tee oder Kaffee oder einfach eine Portion Eis gönnen. Klassiker wie Schokolade, Vanille und Zitrone gehören zum Sortiment wie auch außergewöhnlichere Sorten, etwa Popcorn, Birne-Feige oder Mozart. Man sei bemüht dafür, „immer neue Geschmacksrichtungen“ zu entwickeln, sagt Inhaber Sebastiano Fontanella. Dabei kann das Eiscafé Adria auf gut 80 Rezepte zurückgreifen, um im Wechsel die verschiedensten Kreationen anzubieten. Für 1,50 Euro erhält man dort eine Kugel im Becher oder im Hörnchen. Ein fruchtig-frisches Zitroneneis gab es in unserem Geschmackstest, genau das Richtige für die warmen Tage: leicht, fruchtig und lecker.



Eiscafé Dolomiti (Homberger Straße) Hier findet man Sorten wie Drachenfrucht und Kinder-Bueno neben Stracciatella, Vanille und Schokolade. Vanilleeis verkauft sich am häufigsten, erklärt Jacopo Morbin, Sohn der Inhaberin Silvia Scussel-Morbin. Unter anderem, da es im beliebten Spaghetti-Eis verwendet wird. Auch im Dolomiti kann man sein Eis im Innen- oder Außenbereich genießen. Waffeln ergänzen das Angebot auf der Karte. Mit 1,40 Euro ist der Preis für eine Kugel Eis 2022 und 2023 gleich geblieben. Obwohl Produktionskosten wie Zucker- und Milchpreise steigen, wolle man zu hohe Eispreise für die Kunden vermeiden, so Morbin. Mittlerweile wird im Dolomiti in der vierten Generation Eis aus natürlichen und sorgfältig ausgewählten Zutaten hergestellt – was sich im Geschmack zeigt. Das Stracciatella-Eis (Vanille mit knackigen Schokoladenstückchen) aus unserem Geschmackstest jedenfalls ist definitiv zu empfehlen.



Fazit Wer sich nur schwer entscheiden kann oder ein Freund der klassischen Sorten ist, hat beim Café Mehrhoff und Riva eine kleine Auswahl und kommt auf seine Kosten. Eisliebhaber, die gerne Neues ausprobieren und sich geschmacklich an außergewöhnliche Kreationen wagen, werden bei den Eiscafés Adria und Dolomiti fündig. Veganer können bei den Fruchteissorten zuschlagen. Für jeden wird diese Eissaison etwas dabei, und lecker ist es bei allen Cafés im Test.