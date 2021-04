Eine-Welt-Laden Moers : Fairtrade ist auch in Zeiten von Corona wichtig

Fairtrade ist auch in Zeiten von Corona wichtig

Moers Wegen der Corona-Pandemie hat der Eine-Welt-Laden für Besucher geschlossen. Ein Lieferservice sorgt dafür, dass die Produkte weiterhin bezogen werden können.

Seit über 40 Jahren besteht der Eine-Welt-Laden des CVJM in Moers. Der Slogan „Jute statt Plastik“ stand 1979 am Anfang, als es mit der Eine-Welt-Arbeit im CVJM los ging. Heute ist das Angebot eine Entdeckungsreise: Kaffee und Tee, Schokolade, pikante Gewürze, Schmuck, Korbwaren, Schals, Taschen, Kunsthandwerk aus aller Welt. Die Produkte sind nicht nur von besonderer Qualität und meistens „Bio“, sie sind zugleich ein Stück Weltpolitik und Fortschritt, denn sie stammen alle aus fairem Handel. Sämtliche Erlöse gehen als Spende an das El Bayad-Projekt des Kirchenkreises Moers. Seit 1980 unterhält der Kirchenkreis eine Partnerschaft mit der ägyptischen Diözese Beni Suef, etwa 100 Kilometer von Kairo entfernt.