Kultur in Moers : Eine fröhliche Song-Revue über die Liebe

MOERS Das Zwei-Personen-Orchester Katharina Uhland und Florian Thunemann gastierte im Studio des Schlosstheaters in Moers. Das Programm erwies sich als eine kurzweilige Mischung aus mal witzigen, mal ernsthaften, aber stets mit viel musikalischem und schauspielerischem Können vorgetragenen Songs.

„Danke, dass ihr so zahlreich gekommen seid, obwohl wir bisher noch niemals in Moers waren. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute hier sein können“, begrüßte Katharina Uhland die Besucher und stellte anschließend ihren Duo-Partner vor: „Das ist Florian Thunemann, mein Ex-Freund. Wir waren tatsächlich fünf Jahre lang ein Paar, haben uns dann aber getrennt und, nachdem wir sechs Jahre keinen Kontakt mehr hatten, zufällig wiedergetroffen. Dabei haben wir spontan beschlossen, gemeinsam dieses Programm hier zu machen.“ Ein guter Beschluss, wie das Publikum im Laufe des Abends feststellen konnte, denn das Programm erwies sich als eine kurzweilige Mischung aus mal witzigen, mal ernsthaften, aber stets mit viel musikalischem und schauspielerischem Können vorgetragenen Songs. Dabei übernahm Katharina Uhland hauptsächlich den gesanglichen und Florian Thunemann mit Gitarre und Loop-Station den instrumentalen Teil. Textlich ging es in den meisten Fällen um die Höhen und Tiefen zwischenmenschlicher Beziehungen. So handelte der erste Song zunächst von ihrer vergangenen Liebesbeziehung. Genauer gesagt darüber, wie sie sich einst kennen gelernt haben. Inzwischen wissen aber beide nicht mehr genau, wann und wo das eigentlich war. In Hamburg oder vielleicht doch woanders? Doch nicht alle Songs handelten vom Umgang mit Beziehungen. In nicht wenigen ging es auch um mehr oder weniger aktuelle politische Themen, wie zum Beispiel um unehrliche Wahlplakate, und was Katharina tun würde, wenn sie „Königin von Deutschland wäre“. In diesem Fall ein sehr humorvoll und mit viel Selbstironie gespickter Song. Ein anderer, in diesem Fall auf Englisch gesungen und sehr viel ernster, berichtete von einem Whistleblower, der für seine Berichte über die Zustände in einer amerikanischen Militärbasis ins Gefängnis kam: „I don’t know who I am.“ Katharinas Kommentar dazu: „Ich finde, es ist keine Zeit, in der man sich erlauben kann, leise zu sein.“