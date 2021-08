Kultur in Moers : Eine Kunstachse durch den Schlosspark

Moers Der Kunstverein Tanedi lädt zur Open-air-Ausstellung mit Objekten zum Thema Schönheit und Einklang. 13 Künstlerinnen machen zwischen Rosarium und Kulturinsel mit.

Der Moerser Kultursommer nimmt seinen Lauf, und das nicht nur musikalisch. „Was aus dem Boden wächst“, so heißt eine Open-Air-Ausstellung, zu der vom 15. August bis zum 15. Oktober der Kunstverein „Tanedi“ in den Moerser Schlossgarten einlädt.

13 Künstlerinnen zeigen auf einer von Bäumen umringten Wiese zwischen dem Rosarium am Schloss und der Kulturinsel in der Nepix Kull Bilder, Skulpturen und originelle Objekte zum Thema Schönheit und Einklang mit der Natur. „Das ist das erste Mal, dass wir unsere Arbeiten draußen ausstellen“, erklärte Margareta Detering vom „Tanedi“-Vorstand am Dienstag bei einem Pressetermin mit der Leiterin des Grafschafter Schlossmuseums Diana Finkele und Eva Marxen vom Moerser Kulturbüro.

„Das ist Rosa Zeha. Sie wird am Eingang sitzen und einen QR-Code auf ihrem Bauch haben, mit dessen Hilfe man etwas über ihre eigene Geschichte und die der anderen ausgestellten Eulen erfahren kann“, kündigte sie an. Darüber hinaus habe sie vor, ihre „komischen Käuze“ so zu platzieren, dass die Besucher in Ruhe von einer Bank oder anderen Sitzgelegenheit deren Geschichten abfragen oder auf Wunsch auch eine Weile still mit ihnen kommunizieren könnten. Natürlich sei sei es auch erlaubt, sich mit ihnen fotografieren zu lassen. Die „lustig-leichte“ Eulenausstellung von Ulrike Martens wird am 21. August um 10.30 eröffnet.