Mieterjubiläum in Moers Eine Familie hält der Kolonie Meerbeck die Treue

Herzlichen Glückwunsch: Ihr 40-jähriges Mieterjubiläum bei der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH feiert in diesem Jahr Renate Scheit. Obwohl der Vertrag erst vier Jahrzehnte alt ist, lebte die Mieterin bereits als Kind dort. Ihre Großeltern und Eltern wohnten bereits in der Werrastraße 13m. „Das ist eine wirklich lange Mietertreue. Wir wünschen der gesamten Familie alles Gute, viel Gesundheit und noch viele glückliche Jahre im Haus“, freut sich Jens Kreische, Wohnungsbau-Geschäftsführer. Ein großer Teil der Immobilien in der „Kolonie“ sind in Besitz der städtischen Tochtergesellschaft. Nach der Gründung der Siedlung um 1904 musste man noch auf der Zeche arbeiten, um den beliebten Wohnraum mit Gärtchen zu ergattern. Heutzutage kann grundsätzlich jeder sein Interesse bekunden.