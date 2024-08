Einbruch in Moerser Supermarkt Täter stehlen Tabakwaren

Ein Supermarkt an der Nieper Straße in Kapellen war am frühen Freitagmorgen das Ziel von Einbrechern. So gelangten die Täter ins Gebäude.

09.08.2024 , 14:14 Uhr

Am frühen Freitagmorgen, 9. August, gegen 2 Uhr, sind Unbekannte in einen Supermarkt an der Nieper Straße in Kapellen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich der oder die Täter Zutritt, indem sie die Eingangstür gewaltsam öffneten. Aus dem Ladenlokal entwendeten sie Tabakwaren in bislang unbekannter Menge. Bei Eintreffen der Polizei waren die Einbrecher nicht mehr vor Ort. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zwischen 1.30 und 2.30 Uhr verdächtige Beobachtungen in dem Bereich um den Supermarkt gemacht haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers zu melden: Telefon 02841 171-0.

