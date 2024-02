Hauseinbruch in Moers Einbrecher sperren Hund ein

Einbrecher sind am Mittwoch (7. Februar) in ein Einfamilienhaus an der Luisenstraße in Moers eingedrungen. Gegen 21.30 Uhr beobachtete ein Anwohner zwei Männer, die aus Richtung Elsterstraße kamen und über einen Gartenzaun auf das Grundstück an der Luisenstraße kletterten. Die Täter brachen eine Terrassentür auf. Dann durchwühlten sie das Haus und sperrten einen dort anwesenden einen Hund in einem Raum ein.