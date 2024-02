Kriminalität in Moers Einbrecher erbeuten Gold- und Silberschmuck

Einbrecher sind am Samstag (3. Februar) irgendwann zwischen 16.50 Uhr und 22.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Wilhelm-Schröder-Straße eingebrochen. Wie die Polizei berichtete, hebelten die Unbekannten die Terrassentür auf, gelangten so in das Gebäude und durchsuchten dort die Räume. Die Täter nahmen Gold- und Silberschmuck mit.