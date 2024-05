Einbahnstraßenregelung in der Moerser Innenstadt Hier wird ab nächster Woche gebaut

Die Fernwärmeversorgung Niederrhein (FN) saniert ihre Fernwärmeleitung entlang des Ostrings in der Moerser Innenstadt. Gearbeitet wird in einem Bereich auf Höhe der Homberger Straße 1 bis Ostring 3. Für den Ostring gilt deshalb zwischen der Homberger Straße und der Weygoldstraße ab Montag, 27. Mai, eine Einbahnstraßenregelung: Die Durchfahrt ist nur in Fahrtrichtung Weygoldstraße möglich. Die Erreichbarkeit der Grundstücke bleibt für Anwohner und Gewerbebetreibende möglich.