Hier bedient der Chef selbst : Ein Trio kennt sich aus mit Betten

Moers Das Bettenfachgeschäft Tenhaeff wird heute in der dritten Generation geführt. 2004 wurde die Niederlassung an der Neustraße 36 eröffnet.

„Gesund schlafen“ hat bei dem Bettenfachgeschäft Tenhaeff oberste Priorität. Das Unternehmen wurde im Jahr 1946 in Wesel gegründet – und wird heute in der dritten Generation von den drei Brüdern Philipp, Patrick und Carsten geführt. Im Jahr 2004 – also vor genau 15 Jahren – wurde dann die Niederlassung an der Neustraße 36 in Moers eröffnet.