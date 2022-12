Moers Marketing zieht Bilanz Ein toller Weihnachtsmarkt mit Ausbaupotenzial

Zufrieden war auch Gastronom Boris Cerovic (Restaurant Dubrovnik), der am Altmarkt zusammen mit Stipe Madzar (Extrablatt) einen eigenen Beitrag zum vorweihnachtlichen Treiben in Moers leistete. Cerovics Glühweinausschank unter einer mächtigen, beleuchteten Tanne zog vor allem bei passendem Wetter – kalt und trocken, was sonst – viele Gäste an. „Es ist noch Luft nach oben, aber wir können uns nicht beklagen“, sagte Cerovic am Donnerstag. Am Freitag (23. Dezember) kann auf dem Altmarkt weiter gefeiert werden. Von 18 bis 22 Uhr legt DJ Monty Musik auf. Die Vor-Heiligabend-Party veranstaltet das Dubrovnik zusammen mit dem Extrablatt und dem Scoozi.