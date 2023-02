Bauarbeiten in der Moerser Fußgängerzone Ein Testlauf für die große Altstadtsanierung

Die FN schließt in der Burgstraße mehrere Häuser an ihr Wärmenetz an. Der Ausbau erfolgt von der Steinstraße aus. Die FN arbeitet im Tiefbau, den Enni nutzt, um gleichzeitig die Energie- und Wasserleitungen umzulegen und ihrerseits alle Hausanschlüsse zu erneuern. Dabei erfolgt die gesamte Sanierung in kleinen, jeweils etwa 15 Meter langen Abschnitten. „Das stellt in der engen Straße sicher, dass Fußgänger die anliegenden Häuser und Geschäfte immer erreichen können und die Feuerwehr im Notfall jedes Haus anfahren kann“, sagte Enni-Projektleiterin Diane Schiffer. Dies sei im Zentrum der Stadt ein Muss. „Auch der Lieferverkehr bleibt bis zum jeweiligen Bauabschnitt möglich.“