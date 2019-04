Kirchenbauarbeiten in Moers : Ein neues Pfarrzentrum für St. Marien

Moers Die katholische Gemeinde St. Martinus will das alte Gebäude an der Kirschenallee durch ein neues, kleineres ersetzen. Es soll auch Gemeindegruppen aus Scherpenberg dienen.

Die Tage des Backsteingebäudes neben der St.-Marien-Kirche in Hochstraß sind gezählt: Das alte Pfarrzentrum wird abgerissen und an seiner statt ein neues gebaut. Jetzt kann man sich einen Eindruck davon verschaffen, wie es aussehen wird. In der Kirche sind die Entwürfe der „e4architekten“ aus Münster bis zum 28. April ausgestellt. Das Architekturbüro hat einen Wettbewerb gewonnen, den die katholische Kirchengemeinde St. Martinus ausgeschrieben hatte.

St. Marien gehört zu insgesamt sechs früher eigenständigen Gemeinden, die 2008 zur Großgemeinde St. Martinus fusioniert sind. „Schon damals hat uns das Bistum Münster zur Auflage gemacht, erheblich Quadratmeter einzusparen“, sagt Pfarrer Heinrich Bösing. Zur Debatte habe sogar der Abriss von Kirchen gestanden. „Aber wir möchten, dass sie als Gottesdienst-Orte und Identifikationspunkte in den Stadtteilen erhalten bleiben.“ So versucht die Gemeinde, bei den Pfarrheimen zu sparen. Das von St. Ida in Eick ist zur Hälfte an die Caritas-Werkstätten Niederrhein vermietet worden. Das Pfarrhaus St. Ida hat die Gemeinde an den Caritasverband verkauft. „Da ist jetzt betreutes Wohnen drin.“