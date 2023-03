Angebot in Moers-Scherpenberg feiert Juibiläum Ein Mittagstisch, der mehr als Essen ist

Zehn Jahre Mittagstisch in Moers-Scherpenberg. So lange wird dort schon in der evangelischen Kirche älteren Menschen täglich von Montag bis Freitag ein leckeres Essen geboten. Anlass genug, die Gäste des Jubiläumsessens am Donnerstag mit einem Glas Sekt zu begrüßen und sie anschließend auch noch zu Kaffee und Kuchen einzuladen. „Der Mittagstisch war ein ganz zentraler Punkt, als man mir zu meinem Amtsantritt im Mai letzten Jahres die verschiedenen Aktivitäten in der Scherpenberger Gemeinde vorgestellt hat“, erinnerte sich Pfarrerin Laura Bowinkelmann am Donnerstag. „Ich kannte zwar vorher schon diverse Mittagstischangebote in anderen Gemeinden, aber die waren in der Regel nur einmal pro Woche. Dass man hier täglich zusammen isst, hatte ich so noch nie kennengelernt. Dabei hat das gemeinsame Essen ja eigentlich eine ganz alte christliche Tradition.“