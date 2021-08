Sommerferien in Moers : Ein inklusives Sommerspektakel

Sommerferien in Moers

MOERS Behinderte und Nichtbehinderte erleben gemeinsam im Eicker Grund in Moers unbeschwerte Ferienwochen. Das Sommerspektakel vom Familienunterstützenden Dienst (FuD) findet zum sechsten Mal statt.

Konzentriert arbeiten 13 Jungen und Mädchen an ihrem Tagesprojekt. Sie gestalten mit verschiedenen Motiven Fahnenstoff, auf dem später „Sommerspektakel“ zu lesen sein wird. Es ist ein Angebot im Rahmen der zweiten Ferienwoche, die der Familienunterstützende Dienst (FuD) mit Betreuern als offenes ergänzendes Angebot zusammengestellt hat. Der FuD ist bei den Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWNN) angesiedelt.

„Ich habe die Hände gemalt“, erklärt Janine stolz. Sie hat sich mit Giulia, Mathilda und Ella angefreundet. Zusammen haben sie Spaß bei diesem kreativen Ferienangebot, schwärmen von ihren Ferienerlebnissen und den Ausflügen ins Schlumpfland nach Oberhausen , ins Schwimmbad und vom Drachensteigen lassen. Selbst die Bowlingkugel ist gerollt. Freundschaften sind bereits entstanden. Die Schwestern Giulia, Mathilda und Freundin Ella nehmen zum wiederholten Mal am Ferienspektakel teil. Die gute Stimmung ist spürbar. Denn alles läuft nach Geschmack der Mädchen, die zusammen telefonieren und so ihre Freundschaft pflegen.

In dieser Wochen nehmen sieben Kinder mit Behinderung teil, sechs haben ein Handicap. „Unser Ferienangebot ist wochenweise buchbar“, so Ricarda Büscher. „Mittlerweile sind wir etabliert und bekommen schon früh Anfragen von den Eltern.“

Das Heft zum Freizeitprogramm bietet Veranstaltungen bis in den Dezember. „Anders als andere Ferienangebote sind wir inklusiv ausgerichtet“, sagt Barbara Telgen, Geschäftsbereichsleiterin Soziale Teilhabe. Kinder erfahren den Umgang mit Gleichaltrigen mit Handicap. Ricarda Büscher: „Das läuft problemlos, ohne Hemmungen. Beide Seiten profitieren“, so ihr Fazit mit Blick auf die Gruppe, die die Fahne gestaltet. Die Räumlichkeiten der St.-Ida-Gemeinde am Eicker Grund mit Rückzugsraum, offener Küche und Gruppenraum sind ideal.