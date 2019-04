Neubau in Moers : Ein Haus, das allen offen steht

MOERS An der Lotharstraße ist ein neues Wohn- und Pflegezentrum mit 80 Einzelzimmern, Tages- und Kurzzeitpflege sowie 33 barrierefreien Wohnungen entstanden. Die Gastronomie ist auch für Vereine nutzbar.

Die ersten Bewohner schätzen bereits die behagliche Atmosphäre des Wohn- und Pflegezentrums an der Lotharstraße und genießen im Hof den Frühling. Rund 20 Monate Bauzeit hat der mehrgeschossige Neubau gebraucht, der in der Gestaltung alle barrierefreien und seniorengerechten Kriterien erfüllt. Bauherr sind die Bayernland Immobilien. Am Donnerstag feierte die private Betreiberfamile Mohring mit Bewohnern und Gästen im Café-Bereich die offizielle Einweihung der schicken Seniorenresidenz. „Vor ein paar Wochen, beim Tag der Offenen Tür, waren wir zehn Mitarbeiter und hatten einen Bewohner“, sagte Einrichtungsleiter Christian Storck. „Das Haus hat sich in kurzer Zeit mit Leben gefüllt.“