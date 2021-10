Theater in Moers : Ein Fragment als Einladung zum Spiel

Moers Anna-Elisabeth Frick inszeniert für das Schlosstheater Schillers Fragment „Die Polizey“. Die Regisseurin, die an vielen Theatern in Deutschland arbeitet, versteht Schillers Notizen, Figuren-Skizzen und Szenen-Entwürfe als Einladung zum Spiel.

Die 32-Jährige arbeitet als freie Regisseurin. Gerade erst feiert sie in Wuppertal mit ihrer Inszenierung von Büchners „Dantons Tod“ Premiere. Demnächst stehe eine Arbeit zum Thema Transgender am Residenz-Theater in München an. Weitere Regie-Aufträge führen sie in diesem Jahr noch nach Potsdam und Kiel. „Ich übernehme fünf bis sechs Inszenierungen im Jahr“, erzählt die gebürtige Darmstädterin, die heute in Mannheim lebt. Ein Thema, das sie immer wieder neu fesselt, sei der Mensch, der aus der Gesellschaft gefallen scheint, der Ausgestoßene. Den Entschluss, den Regie-Beruf zu ergreifen, habe sie schon früh gefasst. Als Schülerin sei sie Mitglied im Theaterchor am Staatstheater in Darmstadt gewesen. „Wir waren damals Teil einer Opern-Inszenierung. Der Regisseur hat mich beeindruckt, wie er seine Ideen realisierte – von der Beleuchtung über die Technik bis zum Spiel. Das fand ich toll: Was der Mann machte, wollte ich auch machen“, erzählt Frick, die aus einer Musikerfamilie stammt. Als Regisseurin könne sie, sagt die 32-Jährige, Welten schaffen und Bilder entstehen lassen. Das mache den Reiz ihres Berufes aus. Ihr Werdegang liest sich dementsprechend konsequent. Sie studierte Germanistik und Kunstgeschichte an der Universität zu Köln, Ca’Foscari Università Venezia und schloss an der Freien Universität in Berlin ab. Anschließend studierte Frick das Fach Regie an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg. Mit ihrer Arbeit „Die Unerhörte“ gewann sie beim Körber Studio für junge Regie 2016 am Thalia Theater in Hamburg. Am Schlosstheater in Moers inszeniert die 32-Jährige zum ersten Mal. Der Kontakt kam über Dramaturgin Viola Köster zustande. Frick, die oft an großen Häusern arbeitet, gefällt die Zusammenarbeit mit dem fünfköpfigen Ensemble. „Ich brauche für meine Inszenierungen nicht die große Maschinerie.“ Für das Schiller-Stück bringt sie ihre eigene Bühnenbildnerin nach Moers mit: Martha Pinsker wird das Schloss als Polizeihauptquartier einrichten: Dort werden Verbrechen begangen und aufgedeckt. Und zwischen Krimi und Komödie wird so manch Utopie entwickelt. Mit Pinsker arbeitet die Regisseurin oft und gerne zusammen. Man inspiriert sich gegenseitig, sagt sie. Für die Musik, die Atmosphäre schafft, zeichnet diese Mal Bassist Hannes Strobl verantwortlich.