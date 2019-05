Soziales in Moers : Ein Fest der Nachbarn in Meerbeck

Moers „Herzlich willkommen“ prangt in großen Lettern auf dem Straßenpflaster vor dem evangelischen Gemeindehaus in Meerbeck. Der Vorgarten an der Bismarckstraße ist mit einer langen Kaffeetafel eingedeckt.

Eine Idee, die von Pariser Stadtvierteln aus auf andere französische und dann auf europäische Städte schwappte. Und was die Franzosen können, schaffen auch die Moerser. Zum zweiten Mal wird in der Grafenstadt das Fest der Nachbarn gefeiert. Im letzten Jahr waren es drei Stadtteile, die vorlegten. „Jetzt wird an 16 Stellen in der Stadt die Nachbarschaft gefeiert“, so Angerhausen. Eingeladen wurde in Meerbeck über ein einfaches Flugblatt. Mit im Boot der ambulante Hospizdienst Bethanien, das Netzwerk Zwischen Arbeit und Ruhestand (ZWAR) und das Netzwerk55plus! Meerbeck. „Wer bei uns am Vorgarten vorbeispaziert, wird einfach zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Es ergeben sich nette Begegnungen, bei denen Menschen, die bereits schon lange in Meerbeck leben und k ennen, sich wiederfinden oder sich auf diese Weise kennenlernen“, so Angerhausen. „Wir sind überzeugt von der Idee und dass man so völlig stressfrei nette Menschen trifft.“ Für Bürgermeister Christoph Fleischhauer ein terminreicher Nachmittag, denn auch er machte sich auf Nachbarschaftsbesuch. Mit zu seinen Stationen gehörte die Begegnungsstätte Haus am Schwanenring in Hülsdonk, die das 25-jährige Bestehen feierte. Ein eigentliches Programm, das schnurgerade abgespult wird, gibt es nicht, sondern einfach ein paar Stunden Geselligkeit an der Kaffeetafel. „Wir haben Spiele vorbereitet. Jeder packt mit an und darf seine alten Fähigkeiten bei uns ausleben“, freut sich Angerhausen. Gegen Nachmittag endete das Fest der Nachbarn, das generell auf die zweite Maihälfte terminiert ist und in diesem Jahr am 24. Mai gefeiert wurde. Der Nachbarschaftstag steht offiziell unter dem Schutz der Europäischen Union.