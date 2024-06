Fairtrade-Aktion in Moers Lange Tafel für ein „faires Frühstück“ gedeckt

Die kleine, fünfjährige Marie fand dagegen den im Weltladen erhältlichen Nutella-artigen Brotaufstrich „Cocoba“ am leckersten, was man ihr rund um den Mund entsprechend deutlich ansah. „Den gibt es bei uns auch als vegane Variante“, betonte Lutz Hartmann, der Leiter des „Welt“-Ladens. Er und seine Mitstreiter boten an ihrem Verkaufsstand am Sonntag neben den beiden Brotaufstrichen auch noch weitere Süßigkeiten, fair gehandelten Kaffee, Tee, Eierwärmer, Spielzeug und Deko-Artikel an. Darüber hinaus hatten sie für den größten der Angebote auf dem Frühstücksbuffet gesorgt.