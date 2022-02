Ausstellung im Moerser Schloss : Blick in die Wuppertaler Kunstszene

Moers „Art connects“ heißt eine neue Ausstellung im Grafschafter Museum.

„Art connects“ – Kunst verbindet: Das ist der Titel einer Sonderausstellung mit Wuppertaler Künstlerinnen und Künstlern im Grafschafter Museum, die am Dienstag, 15. Februar, dort startet. Die Idee dahinter: Künstlerinnen und Künstler aus Wuppertal stellen ihre Werke in Moers aus. Im Gegenzug sollen Kunstschaffende aus Moers die Möglichkeit erhalten, in der Schwebebahnstadt auszustellen. Die Corona-Pandemie ist auch für die Kunstszene eine Herausforderung, da es in den letzten zwei Jahren kaum Ausstellungsmöglichkeiten für regionale Künstlerinnen und Künstler in Galerien und Museen gab.