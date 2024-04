Eichenprozessionsspinner in Moers Früher als sonst – so wird der gefährliche Schädling jetzt in Moers bekämpft

Der Kampf gegen den Schädling ist für Schneider in Moers mittlerweile Routine und folgt einem festen Plan. Erneut beginnen die Maßnahmen dabei im Schloss- und Freizeitpark, in der Innenstadt und in Hülsdonk. Danach sind die Eichen in den Stadtteilen Vinn, Utfort und Repelen an der Reihe, bevor die Spezialisten in Kapellen, Vennikel, Holderberg, Schwafheim, Asberg, Meerbeck und letztendlich Lohmannsheide aktiv werden.