60. Hochzeitstag in Moers Edeltraut und Andreas Schröder feiern Diamantene Hochzeit

Für Edeltraut und Andreas Schröder ist der 19. Oktober ein besonderer Tag. Denn damals, 1963, haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Das war heute vor 60 Jahren. Geheiratet haben sie damals in Dirschau (polnisch Tczew) im ehemaligen Westpreußen, das 1947 ein Teil von Polen wurde. In der Familiengeschichte von Edeltraut und Andreas finden sich gleichermaßen deutsche so wie polnische Wurzeln und Schicksale – ganz ähnlich zur Geschichte Westpreußens, das über Jahrhunderte eine Grenzregion war. Dort gründeten sie 1965 eine Familie.