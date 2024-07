Moerser Schloss- und Freizeitpark Ehemals „wilder“ Parkplatz wird zu Zaubergarten – für eine halbe Million

31 Platanen, die im Sommer aus der Luft betrachtet ein dichtes, grünes Dreieck bilden: Der Platanenplatz am südlichen Ende des Schlossparks – im Übergangsbereich zwischen dem Schlosspark, den Wallanlagen und dem Freizeitpark – ist ein eher unbekanntes Stück Park, an das sich einige Moerser vielleicht noch als „wilden“ Parkplatz an der damaligen Grafschafter Kampfbahn (GSV/MTV) erinnern. Seit die Arbeiten für das benachbarte Neubauquartier begonnen haben, ist das Parken dort allerdings nicht mehr möglich.