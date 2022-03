Politik in Moers : Liberale Union: Neue Fraktion im Moerser Rat

Moers Die ehemaligen CDU-Vertreter Noel Schäfer, Heinz-Gerd Hackstein und Bernd Herz arbeiten mit Martin Borges (FDP) im Rat zusammen. Sie wollen die Wirtschaft stärken und sich für mehr Sicherheit in der Stadt einsetzen.

„Bereits der erste Workshop war geprägt von einer Offenheit, die ich so im politischen Umfeld bisher selten erlebt habe. Harmonisch, sachlich und vor allem die Stärken eines jeden Einzelnen im Blick haben wir über die Ausrichtung der Fraktion gesprochen”, sagte Noel Schäfer, Vorsitzender der neugebildeten Liberalen Union. In der Gründungsversammlung der neuen Fraktion sei es in erster Linie um die Entwicklung eines Leitgedankens für die künftige Arbeit gegangen. Die Liberale Union wolle sich für die Entwicklung eines Gewergebiets in Kohlenhuck und für die Beseitigung von „Angsträumen“ stark machen. Außerdem stehe die neue Fraktion für die Weiterentwicklung der Marke „Silicon Moers” und die Abschaffung der Nachtabschaltung.