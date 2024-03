Bauarbeiten in Moers Durchgang vom Schloss- in den Freizeitpark wieder geöffnet

Im Rahmen der Renaturierung des Moersbachs hat die Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft (Lineg) die Brücke am Hugo-Otto-Weg erneuert und mit einer Sohlgleite (Fischtreppe) ergänzt. Wasser und Natur seien so nun erlebbar, heißt es. In guter Zusammenarbeit hätten Stadt und Lineg diese Gemeinschaftsaufgabe damit fast vollendet. Was aktuell noch fehlt, ist die abschließende Verkleidung der Seitenwände des Walldurchstichs mit Cortenstahl.