Nachruf Musikszene trauert um Reggae-Drummer Freddy Brockof

Hätte Carlton Barrett, der legendäre Drummer des Reggae-Königs Bob Marley, Freddy Brockof jemals trommeln hören, so hätte er bestimmt vor Begeisterung gerufen: „Hey man, you got it!“ Denn Freddy Brockof hatte ihn drauf wie nur wenige andere zu dieser Zeit, diesen seltsam verzögerten, vertrackten, gleichsam zackigen wie fließenden Beat der jamaikanischen Reggae-Drummer. Nicht nur in der Moerser Szene der 1980er- und frühen 1990er-Jahre hatte Freddy Brockof ein Alleinstellungsmerkmal mit dieser Spielweise. Am ganzen Niederrhein gab es wohl niemanden, der so trommelte wie er.