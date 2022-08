Gefahrenlage im Kreis Wesel : Drohne hilft bei Waldbrand-Abwehr

Kreis Wesel Der Kreis setzt Fluggerät mit Wärmebildkamera ein. Die Gefahr ist derzeit hoch.

„Durch die Drohne haben wir in unübersichtlichen Lagen einen entscheidenden Vorteil“, sagte Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen. „Mit dieser technischen Unterstützung können wir zielgerichtet und ohne Einsatzkräfte zu gefährden Informationen sammeln, die relevant für die Einsatzplanung sind.“ Die Bilder werden dann an ein speziell ausgerüstetes Fahrzeug gesendet, das mit Kommunikationstechnik, autarker Spannungsversorgung und einer Videoübertragungsanlage ausgestattet ist. Die Bilder werden in Echtzeit an die Kreisleitstelle übertragen, damit die Einsatzleitung und gegebenenfalls der Krisenstab gezielt über die Lage informiert werden.